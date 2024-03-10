«У нас большая проблема». Вольф высказался о болиде «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о проблеме, с которой столкнулась немецкая команда при работе с новым болидом.

«У нас большая проблема. Наши датчики и наши симуляторы говорят, что в определённом диапазоне скоростей у нас должно быть определённое количество прижимной силы. Но в реальности мы этого не делаем», — приводит слова Вольфа издание Formu1a.uno.

Напомним, ранее стало известно, что Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и перейдёт в «Феррари», где его напарником станет монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. Отметим, что на момент перехода в итальянскую команду ему исполнится 40 лет.