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Хорнер сделал заявление после новости о возможном отстранении из «Ред Булл» Марко

Хорнер сделал заявление после новости о возможном отстранении из «Ред Булл» Марко
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Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал новость о возможном отстранении из команды её советника Хельмута Марко. По словам Хорнера, подобные разговоры абсолютно беспочвенны.

«Мне кажется разговоры о возможном отстранении для команды стали такой же новостью, как и для всех остальных. Мы были весьма удивлены, услышав их. Я знаю Хельмута с 1996 года, и на протяжении многих лет он играл важную роль. Я знаю его очень, очень давно. Скоро ему исполнится 81, но он по-прежнему явно мотивирован, и это положительный момент. Так что никакого процесса вокруг Хельмута не было, и я не совсем уверен, откуда вообще взялись эти слухи. Но я в этом не участвовал», — приводит слова Хорнера F1i.

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