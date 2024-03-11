Хорнер прояснил отношения с Марко после новости об интриге Хельмута против него

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что между ним и советником команды по автоспорту нет никаких проблем. Ранее сообщалось, что Марко якобы может быть отстранён от гоночного коллектива.

«Мои отношения с Хельмутом не являются проблемой. Я думаю, что он всегда откровенен. У каждого своя роль, какой бы она ни была. Эта команда добилась невероятного успеха и демонстрирует невероятные достижения на протяжении длительного периода времени», — приводит слова Хорнера F1i.

Напомним, некоторое время назад появились слухи, согласно которым Хельмут распространил информацию, касающуюся Хорнера, что в итоге привело к громкому скандалу в Формуле-1. Сам Марко это опроверг.

Ранее Хорнер прокомментировал новость о возможном отстранении Марко из команды.