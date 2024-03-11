Артём Перепелица выиграл третий этап Igora Drive Ice Drift 2024

На автодроме «Игора Драйв» завершился Кубок Igora Drive Ice Drift. Победу в третьем этапе завоевал Артём Перепелица, который вместе с Егором Филимоненком подарил болельщикам захватывающий и напряжённый финал.

Перепелица фактически начал борьбу в парных заездах со стадии топ-16 – его соперник по первому раунду Леонид Исаков не смог выйти на старт. В итоге первым соперником Артёма стал Андрей Афанасьев, затем пилот на ВАЗ-2104 прошёл Станислава Чаплыгина, первенствовавшего на втором этапе Igora Drive Ice Drift, а в полуфинале не оставил ни единого шанса Константину Бекетову.

В финале сетка парных заездов свела Перепелицу с Егором Филимоненком, победителем первого этапа Igora Drive Ice Drift 2024 года. В одном из предыдущих раундов у ВАЗ-2105 Егора возникли проблемы с подвеской – механикам удалось устранить их во время 5-минутного тайм-аута, но неполадки всё же давали о себе знать. В первом заезде Филимоненок в роли преследователя так и не смог оказать на Перепелицу какого-либо прессинга, зато после смены ролей оказался под постоянным давлением Артёма и в итоге уступил ему победу на этапе.

Бронзой отметился Константин Бекетов. После поражения от Перепелицы в полуфинале Константин в дуэли за третье место превзошёл Алексея Бахвалова, который ранее выбил из парных заездов победителя квалификации Дмитрия Тышевича.

Итоговое положение в Igora Drive Ice Drift было определено по результатам двух этапов, а чемпионом 2024 года стал Денис Тестоедов. Он был шестым в первом этапе, а затем отметился второй позицией и в окончательной классификации на три балла превзошёл Станислава Чаплыгина. Тройку сильнейших замкнул Егор Филимоненок, вслед за которым расположились Семён Сорин и Артём Перепелица.

На автодроме «Игора Драйв» подготовили яркий праздник для зрителей – болельщикам, пришедшим поддержать спортсменов, были доступны комфортабельные зоны с горячими напитками и настоящим гоночным симулятором, на котором каждый мог испытать собственные навыки. Прямая трансляция заездов демонстрировалась на экранах в Ралли Мото Центре.

«Игора Драйв» – это многофункциональный круглогодичный автоспортивный комплекс, включающий в себя не только кольцевую трассу, но также площадки для ралли-кросса, центра контраварийного вождения и иную инфраструктуру. Уже 13 марта на трассе состоится четвёртый этап лыжного Кубка «Игора Драйв» 2024 года.

Результаты 3-го этапа Igora Drive Ice Drift 2024:

1. Артём Перепелица (Санкт-Петербург), ВАЗ-2104

2. Егор Филимоненок (Санкт-Петербург), ВАЗ-2105

3. Константин Бекетов (Белгородская область, Белгород), BMWE30.

Итоговое положение в Igora Drive Ice Drift 2024:

1. Денис Тестоедов, ВАЗ-2103 – 322 очка

2. Станислав Чаплыгин, ВАЗ-2107 – 319

3. Егор Филимоненок, ВАЗ-2105 – 296.

4. Семён Сорин, Volvo 940 – 284.

5. Артём Перепелица, ВАЗ-2104 – 247.