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Тюнинг-ателье показало более мощный Mercedes-AMG S-класса. У него 930 лошадиных сил

Тюнинг-ателье Brabus представило свой новый проект — Brabus 930, созданный на базе Mercedes-AMG S 63 E Performance. Одно из главных отличий новинки — мотор битурбо V8, мощность которого удалось увеличить с 800 до 930 лошадиных сил.

Brabus 930 на базе Mercedes-AMG S 63 E Performance Фото: Brabus

До 100 км/ч Mercedes-AMG S 63 E Performance от Brabus разгоняется за 3,2 секунды — на 0,1 быстрее, чем оригинал. Максимальная скорость автомобиля по-прежнему ограничена на уровне 290 км/ч.

В Brabus детально проработали кузов в аэродинамической трубе, в результате чего автомобиль получил новый карбоновый обвес и насадки на воздухозаборники.

Brabus 930 на базе Mercedes-AMG S 63 E Performance Фото: Brabus

Отмечается, что даже решётка радиатора оптимизирована с тем, чтобы улучшить охлаждение двигателя.

Напомним, ранее в Brabus представили свой самый мощный проект — это 1000-сильный Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance.