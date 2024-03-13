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Джордж Расселл потребовал «прозрачности» в расследовании главы ФИА бен Сулайема

Джордж Расселл потребовал «прозрачности» в расследовании главы ФИА бен Сулайема
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Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл прокомментировал новость о расследовании в отношении главы Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеда бен Сулайема.

Напомним, ранее сообщалось, что Сулайем лично вмешался в результаты на прошлогоднем Гран-при Саудовской Аравии, чтобы отменить штраф двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», а также пытался помешать организации гонки Формулы-1 в Лас-Вегасе

«Думаю, мы хотим знать все факты и добиться полной прозрачности. Мы соревнуемся в гонках. И мы хотим честных и равных условий, чтобы продемонстрировать свои возможности. Я не могу сказать большего», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

Ранее ФИА сделала заявление после обвинений в адрес бен Сулайема.

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