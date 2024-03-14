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Ферстаппен рассказал, как Формула-1 влияет на страны, где проводятся гонки

Ферстаппен рассказал, как Формула-1 влияет на страны, где проводятся гонки
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Пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о влиянии Формулы-1 на страны, в которых проводятся гонки чемпионата.

«Формула-1 не должна заниматься политикой, это совсем другая история, и я думаю, что также очень важно, чтобы спорт был спортом, а политика — политикой.

Иногда людям нравится быть в центре событий, я же предпочитаю сосредоточиться на спорте, иначе я бы стал политиком, но это не моя специализация, и я определённо не хочу оказаться там.

В конце концов, у каждой страны есть свои недостатки, но есть и положительные стороны, и мы не собираемся менять мир, однако мы стараемся делиться положительными ценностями.

Позитивные изменения зависят и от страны. Я думаю, что с тех пор, как Формула-1 пришла в некоторые страны, там произошли некоторые действительно хорошие позитивные изменения, и вы должны уважать это», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

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