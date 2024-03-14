Оливер Берман: на Гран-при Саудовской Аравии я совершил много ошибок

Резервный пилот «Феррари» британец Оливер Берман прокомментировал свой дебют в «Королевских гонках», который пришёлся на Гран-при Саудовской Аравии, где он занял седьмое место.

«Со стороны это был успешный уикенд. Но я перфекционист и совершил много ошибок — я не виню себя за это, очевидно, я ожидал, что буду ошибаться.

Во время гонки я потерял довольно много времени, пытаясь обогнать более медленные машины. Я просто не использовал свою батарею наиболее эффективно, потому что она новая. Мне никогда не приходилось использовать ERS в атаке или обороне.

Так что для меня это был первый раз, и я, возможно, не лучшим образом справился с этим, особенно с Нико, который проделал огромную работу, сдерживая меня. Поэтому я потерял много времени и мог бы даже финишировать на одно место выше, если бы мне удалось быть немного более эффективным в своих обгонах», — приводит слова Бермана RaceFans.