Вольф рассказал, в каких случаях он называет Антонелли Кими, а когда — Андреа

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, в каких случаях и какими именами он называет юниора немецкой команды Андреа Кими Антонелли.

«Кими выделяется среди юношей. В школе у него было прозвище Кими (в честь Райкконена – прим. «Чемпионат»), поэтому обычно я тоже называю его Кими. Но если я им не доволен, то он для меня Андреа. У нас такой уговор.

Место для него в «Мерседесе»? Мы открыты к любым вариантам», — приводит слова Вольфа издание OE24.at.

25 августа Андреа Кими Антонелли исполнится 18 лет. Сейчас он выступает в Формуле-2, при этом считается потенциальным сменщиком Льюиса Хэмилтона, который переходит в «Феррари» в 2025 году.

В Джидде Кими Антонелли занял 7-е место в спринте и 6-е — в основой гонке Формулы-2.