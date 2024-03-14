Босс молодёжной программы «Феррари» рассказал, как настраивали Бермана на дебют в Ф-1

Руководитель молодёжной программы «Феррари» Джок Клиа рассказал, каким коротким наставлением из трёх слов в команде настраивали Оливера Бермана на дебютную для него гонку в Формуле-1 на Гран-при Саудовской Аравии в Джидде.

«При работе с машиной Формулы-1 нужно обрабатывать очень много данных и информации. Мы решили всё упростить. Маттео Тоньиналли, наш главный гоночный инженер, так говорил Оливеру: «Просто будь проще».

Мы решили не перегружать Олли, просто введя его в курс дела. Мы знали, что он способен показать результат, но, чёрт возьми, я не ожидал от него такого при таких обстоятельствах», — сказал Клиа в подкасте F1 Nation Podcast.

На Гран-при Саудовской Аравии Оливер Берман занял седьмое место и был признан лучшим пилотом гонки.