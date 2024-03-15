Комацу: в Мельбурне важным фактором может стать гранулирование шин

Руководитель команды «Хаас» Аяо Комацу рассказал, с какими сложностями его команда может столкнуться на третьем этапе сезона-2024, который пройдёт в австралийском Мельбурне.

«Позади у нас были гонки на двух совершенно разных трассах. Мы вполне удовлетворены своим прогрессом – и в техническом плане, и в плане настроек. Но конкретные выводы можно будет делать после четырёх гонок на четырёх различных трассах – с разными шинами, с разным климатом. Следующий Гран-при как раз пройдёт на трассе, которая отличается и от Сахира, и от Джидды.

Я с нетерпением жду Мельбурна. Уровень прижимной силы там примерно такой же, как в Бахрейне, но это совсем другая трасса. Износ шин будет не такой низкий, как в Джидде, но и не такой высокий, как в Бахрейне. Важным фактором станет гранулирование шин. Ранее это было нашей большой проблемой. В этом году мы пока не сталкивались с этим, так что в этот уикенд нам предстоит пройти через это испытание», — приводит слова Комацу пресс-служба «Хааса».