Стало известно, когда в «Феррари» перейдёт топ-инженер «Мерседеса» и как ещё она усилится

Команда «Феррари» хочет и готова точечно усилить свой технический отдел специалистами из других команд, но привлечёт к работе по созданию гоночных машин и неопытную, но перспективную молодёжь. Об этом сообщает итальянская редакция Motorsport.

В первую очередь в «Феррари» ждут Лоика Серру, сотрудничество которого с «Мерседесом» истечёт в апреле этого года, но ему ещё предстоит отгулять так называемый огородный отпуск, прежде чем присоединиться к «Скудерии» в конце года. Серра — директор по производительности «Мерседеса». С его помощью «Феррари» надеется получить больше знаний в области работы с шинами, подвеской и динамикой болидов.

При этом в Маранелло не забывают про новые веяния и тенденции. Около 10 молодых специалистов уже работают в «Феррари» над моделированием и аэродинамикой машин, есть также специалисты по математике, инновациям в области электроники и искусственного интеллекта. Прибытие еще примерно 15 человек ожидается в скором будущем.

Президент «Феррари» Джон Элканн, как сообщается, предоставил руководителю команды Фредерику Вассёру полный карт-бланш на кадровую политику, одним из примеров чего является переход Жерома д'Амброзио на должность руководителя молодёжной программы пилотов «Феррари».