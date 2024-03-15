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Ральф Шумахер не уверен, что Льюис Хэмилтон внесёт большой вклад в «Феррари»

Ральф Шумахер не уверен, что Льюис Хэмилтон внесёт большой вклад в «Феррари»
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Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер не уверен, что переход Льюиса Хэмилтона в «Феррари» будет иметь желаемый эффект для итальянской команды.

«Хэмилтон не сможет внести большой вклад в «Феррари». Я уверен, Вассёр не стал бы платить большие деньги просто так. Он даст Хэмилтону всё, чтобы тот смог выступать на максимуме. Хэмилтон, конечно, семикратный чемпион Формулы-1 и потрясающий гонщик. Но я не думаю, что у него есть те качества, которые есть у Ферстаппена, что он так же хорош, как Ферстаппен, и он не может отыграть лишнюю десятую секунды во чтобы то ни стало», — приводит слова Ральфа Шумахера издание Daily Maqil со ссылкой на Formel1.de.

Льюис Хэмилтон перейдёт из «Мерседеса» в «Феррари» по окончании этого года.

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