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Обвинявшая Хорнера сотрудница «Ред Булл» оспорит решение компании — ВВС

Обвинявшая Хорнера сотрудница «Ред Булл» оспорит решение компании — ВВС
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Сотрудница «Ред Булл», которая подала жалобу на руководителя команды Кристиана Хорнера, подаст апелляцию на решение компании оправдать Хорнера. Кроме того, она готова подать иск в гражданский суд – и на самого Хорнера, и на компанию «Ред Булл». Об этом сообщает ВВС.

Напомним, ещё до старта сезона-2024 Формулы-1 стало известно, что одна из сотрудниц «Ред Булл» обвинила Кристиана Хорнера в неподобающем и контролирующем поведении. Компания начала внутреннее расследование с привлечением независимого юриста. По итогам расследования с Хорнера были сняты все обвинения, но буквально сразу же неизвестное лицо анонимно разослало журналистам и коллегам Хорнера электронное письмо с компрометирующими руководителя австрийской команды данными. Скандал вспыхнул с новой силой и не утихает до сих пор.

На данный момент сотрудница отстранена от своей должности в «Ред Булл». Сама компания отказывается обнародовать подробности дела, ссылаясь на вопросы конфиденциальности.

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