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На заводах Mercedes-Benz будут работать человекоподобные роботы

Компания Apptronik объявила о сотрудничестве с Mercedes-Benz, в рамках которого на заводах немецкой компании будут работать человекоподобные роботы Apollo.

Отмечается, что изначально роботы будут использоваться для того, чтобы подносить необходимые детали на сборочную линию и проверять их на качество. В будущем функционал роботов будет расширен, исходя из потребностей завода и возможностей Apollo.

Права на видео принадлежат Apptronik. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Apptronik.

В Apptronik уверены, что применение человекоподобных роботов позволит сделать производство более эффективным и оптимизировать труд людей на заводе без масштабной перестройки предприятия.

Ранее о подобном сотрудничестве объявили BMW и Figure, роботы которой начнут работать на заводе немецкой марки в Спартанберге, штат Южная Каролина.