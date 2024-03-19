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Представлена раскраска Даниила Квята на гонку NASCAR на «Трассе Америк» в Остине

Представлена раскраска Даниила Квята на гонку NASCAR на «Трассе Америк» в Остине
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Команда SS-GreenLight Racing, за которую в предстоящий уикенд в гонке NASCAR Xfinity Series на «Трассе Америк» в Остине выступит Даниил Квят, представила раскраску машины россиянина. Это будет дебют Квята в составе SS-GreenLight Racing. Прежде он выступал за Team Hezeberg и Sam Hunt Racing.

Ливрея Квята на гонку NASCAR Xfinity Series в Остине

Ливрея Квята на гонку NASCAR Xfinity Series в Остине

Фото: twitter.com/SSGLR0708

Добавим, что это будет уже пятая гонка Квята в NASCAR. Россиянин трижды стартовал в гонках Cup Series (высшей лиги ассоциации гонок сток-каров), а также выступил на прошлогоднем этапе Xfinity Series (второй дивизион) на «Ровале» в Шарлотте, где занял 15-е место. Лучший финиш Квята в NASCAR Cup Series — 36-я позиция.

Квят шесть раз выступал на «Трассе Америк» в Формуле-1 и в 2017 году финишировал на Гран-при США 10-м. На сток-карах на этом автодроме Даниил ещё не выступал.

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