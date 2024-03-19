«Я вернулся в машину и заплакал». Эстебан Окон вспомнил самый тяжёлый момент в жизни

Пилот «Альпин» Эстебан Окон сказал, что пережил самый тяжёлый момент в жизни в 2019 году, когда был вынужден пропустить сезон Формулы-1, временно став резервным гонщиком «Мерседеса».

«Я приехал на первую гонку и поговорил с руководством «Мерседеса» о том, когда я буду тестировать болид, они сказали мне: «О да, ты будешь тестировать её через три или четыре месяца». После я вернулся в машину на парковку и заплакал. В моей памяти это отложилось очень чётко. Это был самый тяжелый момент в моей жизни. К счастью, мы вместе с командой нашли решение вернуться в гонки.

На Гран-при я был очень рад за команду, а также за успех, которого они добились, потому что я был частью этого и вносил свой вклад в работе на симуляторе и во все разработки. Но в один момент в моей голове возник вопрос: «А что, если бы я был за рулём?» Она была невероятно быстрой и мощной. Я представлял себя за рулём болида, но меня там не было, это было тяжело», — приводит слова Окона портал RaceFans.