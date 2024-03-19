Леклер заверил, что его борьба с Сайнсом не выйдет из-под контроля

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о конкуренции с испанским гонщиком Скудерии Карлосом Сайнсом-младшим.

«Мы постоянно боремся на пределе возможностей. «Феррари» всегда на первом месте, и мы не можем идти на ненужный риск. Это баланс. Иногда мы можем немного выйти за пределы допустимого и быть излишне агрессивными, но через некоторое время мы обсудим это и пересмотрим ситуацию. Именно так мы делали все годы совместной работы, и я не могу вспомнить ни одного случая, чтобы между нами возникали проблемы.

Так должно оставаться. У меня нет никаких сомнений, что мы будем работать в том же духе. Также у нас очень хорошие отношения за пределами трассы, поэтому мы откровенны друг с другом и нередко обсуждаем эти вопросы. Всё дело в том, чтобы найти правильный баланс, и я думаю, что у нас это получилось», — приводит слова Леклера PlanetF1.