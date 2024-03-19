«Чувствовал несправедливость». Окон — о Ферстаппене в Ф-1 на фоне своих проблем с карьерой

Эстебан Окон рассказал, что находился в тяжёлом моральном состоянии в 2014 году из-за того, что его карьера была под вопросом. Несмотря на победу в Формуле-3, у француза долгое время не было вариантов на 2015 год, в то время как Макс Ферстаппен, ставший третьим, смог перейти в Ф-1 при поддержке «Ред Булл».

«Когда я был членом программ Lotus F1 Team Junior и Gravity Sport Management, у меня не было денег на продолжение соревнований. И во время этого перехода с 2014 по 2015 год я был на связи с Тото Вольфом и спрашивал его, есть ли у него для меня какие-либо варианты работы. Мы познакомились по тому, что я смог выиграть Ф-3 с двигателем «Мерседес». С Гвеном (Гвен Лагрю, бывший руководитель юниорской команды «Мерседес» — Прим. «Чемпионата»), Тото и Вассёром мы нашли решение, позволяющее нам продолжать выступать в GP3. Я попал в юниорскую команду «Мерседеса» и тогда всё стало в порядке.

То, что Макс (Ферстаппен) не выиграл титул в Ф-3, став третьим, после чего перешёл в Ф-1, я воспринял очень близко к сердцу. У меня тогда не было даже возможности участвовать в гонках, это было тяжело принять. Мне было очень, очень трудно, потому что я чувствовал несправедливость по отношению к себе. Тогда я не был уверен, что вообще продолжу участвовать в гонках», — приводит слова Окона портал RaceFans.