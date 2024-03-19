Расписание трансляций Гран-при Австралии — 2024

С 22 по 24 марта в Мельбурне (Австралия) пройдёт третий этап Формулы-1 в сезоне-2024.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет.

Формула-1 Гран-при Австралии — 2024. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 22 марта

4:30. Первая тренировка Гран-при Австралии

8:00. Вторая тренировка Гран-при Австралии

Суббота, 23 марта

4:30. Третья тренировка Гран-при Австралии

8:00. Квалификация Гран-при Австралии

Воскресенье, 24 марта

7:00. Гонка Гран-при Австралии