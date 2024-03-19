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«Какая-то шутка!» Ваулз раскритиковал, как «Уильямс» строил машину при помощи Excel

«Какая-то шутка!» Ваулз раскритиковал, как «Уильямс» строил машину при помощи Excel
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз остался недоволен работой в программе Excel.

«Работа с помощью Excel — какая-то шутка! Было невозможно ориентироваться и обновлять информацию. Возьмём, к примеру, переднее крыло. Оно состоит примерно из 400 различных частей. Когда необходимо одно переднее крыло, на самом деле, нужны металлические и карбоновые детали, из которых состоит это крыло. Когда начинаете отслеживать множество компонентов, которые перемещаются внутри организации, Excel бесполезен.

Необходимо знать, где находится каждый из этих компонентов, сколько времени потребуется, прежде чем он будет завершён, сколько времени пройдёт, прежде чем он пойдёт на проверку. Если возникают какие-то проблемы с проверкой, нужно отправлять компонент на предыдущую стадию разработки. Excel не справляется с уровнем современной Формулы-1», — приводит слова Ваулза The Race.

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