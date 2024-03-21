Сьюзи Вольф подала в суд на ФИА

Управляющий директор женского первенства F1 Academy Сьюзи Вольф, также являющаяся женой главы «Мерседеса» Тото Вольфа, сообщила, что подала в суд на Международную автомобильную федерацию (ФИА).

«Я могу подтвердить, что 4 марта я лично обратилась во французский суд в связи с заявлениями, сделанными обо мне ФИА в декабре прошлого года. До сих пор нет никакой прозрачности и отчётности о поведении ФИА и её персонала касательно этого вопроса.

Я чувствую, что сейчас как никогда важно встать, заявить о неправомерном поведении и добиться того, чтобы людей привлекли к ответственности. Некоторые могут считать, что молчание освободит их от неё, но это не так», — написала Вольф в социальных сетях.

Напомним, в декабре 2023 года против четы Вольфов было проведено расследование, супруги обвинялись в обмене конфиденциальной информацией.