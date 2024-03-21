«Как вы можете доверять спорту?!» Хэмилтон эмоционально поддержал иск Сьюзи Вольф к ФИА

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон выступил с поддержкой решения Сьюзи Вольф, жены Тото Вольфа. Ранее Сьюзи подала иск против ФИА в ответ на спорные заявления федерации в свой адрес в декабре 2023 года. Тогда ФИА организовала расследование в адрес семьи Вольф после появления информации, что Сьюзи и Тото обмениваются конфиденциальными данными.

«Во-первых, я невероятно горжусь Сьюзи. Она невероятно храбрая женщина и отстаивает великие ценности. Она реальный лидер. В мире повсеместно людей заставляют замолчать, но Сьюзи решила бороться с этим и выступить против. Мне нравится, что она выносит это за рамки нашего спорта, потому что в нашем бизнесе, в ФИА, действительно не хватает подотчётности. Всё решается за закрытыми дверями, отсутствует прозрачность, на самом деле нет подотчётности, это ужасно, и нам нужно избавиться от этого. Это необходимо и болельщикам. Как вы можете доверять спорту и тому, что здесь происходит, если от вас скрывают информацию?

Надеюсь, её решение приведёт к переменам, окажет положительное влияние, особенно на женщин. Это по-прежнему спорт, в котором доминируют мужчины, и мы живём во времена, когда смысл в том, что если вы решите подать жалобу, то вас уволят. Это ужасное явление, которое нужно транслировать миру, особенно когда мы говорим об инклюзивности здесь, в спорте», — приводит слова Хэмилтона портал Crash.net.