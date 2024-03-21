Ландо Норрис объяснил, из-за чего чуть не допустил фальстарт в Джидде

Пилот «Макларена» Ландо Норрис объяснил, из-за чего он чуть не допустил фальстарт в Джидде 10 марта.

«Я никогда в жизни не делал подобного. С тех пор как я начал заниматься картингом, я так никогда не поступал, поэтому я не знаю, почему это случилось. В тот момент ты словно готов к работе, но уже довольно темно, а вокруг тебя много огней и вспышек. Так что не знаю, отреагировал ли я на свет в другом месте, либо на свет, попавший в уголок моего глаза, либо на свет где-то впереди, от людей, снимающих видео, или что-то другое. Я отреагировал на это, но, очевидно, быстро сумел остановиться. Тогда я навредил себе с точки зрения фактического рывка к первому повороту. Я не знаю, смогу ли я ответить, почему это произошло.

Мне казалось, что ко мне подойдёт мой инженер и скажет что-нибудь, но я так и не дождался. Я не знаю истинной степени того, как работают правила для подобных инцидентов. От этого я не выиграл. Вот движение Переса было намного больше похоже на фальстарт, чем моё, но его не засчитали, верно? Не знаю, каково было решение по этому поводу и как они это определяют. Люди могли подумать, что я пытался предугадать момент старта. В таком случае я бы правда получил преимущество. Но я-то не пытался угадать момент, когда огни погаснут», — приводит слова Норриса портал Crash.net.