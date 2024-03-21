Стало известно, когда Ньюи проведёт переговоры с «Феррари» о возможном переходе

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» продолжает попытки переманить в свои ряды главу технического штаба «Ред Булл» Эдриана Ньюи. По информации funoanalisitecnica, президент «Феррари» Джон Элканн и другие представители итальянцев заверили Ньюи, что в случае перехода он не только получит соответствующую его регалиям зарплату, но также и возможность работать в других подразделениях «Феррари», помимо команды Формулы-1.

По данным итальянских журналистов, очередной раунд переговоров между Ньюи и «Феррари» запланирован во время двухнедельной паузы в Формуле-1 между Гран-при Японии и Гран-при Китая. Эта встреча может оказаться определяющей для всего процесса переговоров.

Источник отмечает, что переговоры в целом идут непросто, что легко объяснимо, так как потенциальный контракт требует серьёзнейшей проработки. Кроме того, Ньюи и «Феррари» должны убедиться, что они едины в своих представлениях о будущем сотрудничестве и планах развития «Скудерии».