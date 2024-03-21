Хюлькенберг: яркий дебют Бермана могут быстро забыть

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг считает, что впечатливший многих дебют Оливера Бермана в Формуле-1 в составе «Феррари» на Гран-при Саудовской Аравии будет быстро забыт, если он не сможет провести сильный сезон в Формуле-2.

«Я думаю, что ещё слишком рано говорить, что Оливер Берман является кандидатом на место в «Хаасе» на следующий год. Думаю, для него в первую очередь нужно сосредоточиться на выступлении в Формуле-2. Если он там не будет хорош, то о его гонке в Джидде забудут через пару дней. Вы знаете, как это работает в нашем спорте. Поэтому я думаю, что на нём сейчас лежит довольно большое давление, чтобы он показал результат в Формуле-2.

Конечно, когда выпадает шанс блеснуть в Формуле-1, ты должен воспользоваться возможностью. И он на 100% воспользоваться этим шансом. У него есть поддержка «Феррари», и, если он продолжит показывать хорошие результаты, даже в Формуле-2, в конце концов, у него обязательно появится новый шанс», — приводит слова Нико Хюлькенберга издание Motorsport.