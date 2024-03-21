«Нам нужна прозрачность процессов». Джордж Расселл — об иске Сьюзи Вольф к ФИА

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл призвал к большей прозрачности в Формуле-1 на фоне последних событий, связанных с ФИА. В среду вечером Сьюзи Вольф, жена руководителя команды «Мерседес» Тото Вольфа, подтвердила, что подала иск против руководства федерации.

«Как гонщики мы доверяем команде, её руководству в том, что оно искренне руководствуется интересами спорта, а не своими собственными.

Это возвращает нас к важности прозрачности процессов. Если всё будет прозрачно и мы увидим результаты дела, у нас всех будет возможность самостоятельно делать выводы, имея перед собой все факты. Но когда этих фактов нет, нет прозрачности, всегда есть мысль, что что-то скрывают.

Вот почему я думаю, что сейчас для спорта так важно послать правильный сигнал всем, кто поддерживает Формулу-1, смотрит Формулу-1, хочет участвовать в Формуле-1, что всё не замалчивается», — приводит слова Расселла издание RacingNews365.

Накануне Льюис Хэмилтон тоже поддержал иск Сьюзи Вольф к ФИА.