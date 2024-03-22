«Будто ничего не изменилось». Джордж Расселл — о профессионализме Хэмилтона

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высоко оценил профессионализм своего напарника по команде Льюиса Хэмилтона, отметив, что он так же серьёзно относится к своей работе, как и раньше, несмотря на переход британца в «Феррари» по окончании этого сезона.

«После новостей о переходе в «Феррари» Льюис остаётся невероятно профессиональным в отношениях с командой. Его рабочие отношения со всеми в «Мерседесе» выглядят так, будто ничего не изменилось.

Команда тоже демонстрирует отличный подход. Нам обоим предоставлены равные возможности. Так было всегда, с самого начала. Каждый раз, когда есть обновления машины, мы их получаем одновременно, тогда как другие команды делают это постепенно», — приводит слова Расселла издание Planet F1.

Контракт Джорджа Расселла с «Мерседесом» рассчитан до конца 2025 года.