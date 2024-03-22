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«Макларен» объявил о новом долгосрочном контракте с Заком Брауном

«Макларен» объявил о новом долгосрочном контракте с Заком Брауном
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Генеральный директор McLaren Racing Зак Браун подписал новый контракт с «Маклареном», сообщает пресс-служба компании. Браун, пришедший в «Макларен» в 2016 году, сохранит свой пост по меньшей мере до 2030 года.

«Я в восторге, что смогу продолжить управление McLaren Racing и быть частью такой исторической гоночной команды. Для меня привилегия работать со столь талантливыми мужчинами и женщинами в „Макларене“ в рамках различных гоночных серий. Вместе мы продолжим раздвигать границы автоспорта и стремиться к высочайшей производительности на трассе и за её пределами», — отметил сам Браун.

«Продление контракта с Заком отражает нашу уверенность в его способности привести команду к ещё большим успехам в ближайшие годы», — добавил исполнительный председатель совета директоров McLaren Group Пол Уолш.

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