«Макларен» объявил о новом долгосрочном контракте с Заком Брауном

Генеральный директор McLaren Racing Зак Браун подписал новый контракт с «Маклареном», сообщает пресс-служба компании. Браун, пришедший в «Макларен» в 2016 году, сохранит свой пост по меньшей мере до 2030 года.

«Я в восторге, что смогу продолжить управление McLaren Racing и быть частью такой исторической гоночной команды. Для меня привилегия работать со столь талантливыми мужчинами и женщинами в „Макларене“ в рамках различных гоночных серий. Вместе мы продолжим раздвигать границы автоспорта и стремиться к высочайшей производительности на трассе и за её пределами», — отметил сам Браун.

«Продление контракта с Заком отражает нашу уверенность в его способности привести команду к ещё большим успехам в ближайшие годы», — добавил исполнительный председатель совета директоров McLaren Group Пол Уолш.