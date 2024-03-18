Гонщица «Макларена» еле пережила громкий скандал: лайкала оскорбления пилота Ф-1

В рамках Гран-при Саудовской Аравии стартовал и второй сезон женской Академии Формулы-1 — чемпионата, с помощью которого Ф-1 пытается помочь молодым гонщицам. В этом сезоне каждая из команд Ф-1 обязалась поддержать по одной участнице Академии, и «Макларен» сделал выбор в пользу одной из самых ярких гонщиц — 19-летней Бьянки Бустаманте. Правда, вскоре после объявления о поддержке со стороны команды из Уокинга вся карьера Бьянки оказалась под вопросом…

Ландо Норрис и Бьянка Бустаманте Фото: Социальные сети Бьянки Бустаманте

Бустаманте вошла в молодёжную программу «Макларена» в октябре 2023 года, а в декабре дотошные интернет-пользователи проанализировали аккаунт филиппинки в соцсети X (ранее Twitter) и обнаружили её лайки под оскорбительными постами в адрес Лэнса Стролла.

Справедливости ради в этих постах защищали саму Бьянку, чей талант хейтеры называли «переоценённым». Вот только аргументация защитников оставляла желать лучшего — мол, как вы можете называть Бустаманте переоценённой, когда в спорте гоняет «аутист Стролл», который хоть и имеет талант, но незамедлительно лишился бы своего места, если бы не деньги папы.

Как только «полиция лайков» завершила своё расследование, Бустаманте быстро выпустила пост с извинениями. Мол, просто скроллила ленту и поставила лайки случайно, не вчитываясь. При этом Бьянка напомнила, что сама живёт с братом, у которого аутизм и синдром Дауна, так что она ни в коем случае не относится к этим болезням как-то пренебрежительно.

Бьянка Бустаманте Фото: Социальные сети Бьянки Бустаманте

Оправдания Бустаманте устроили не всех. Помимо прочего, она написала, что сняла лайки с постов, как только обнаружила «ошибку», но бдительные пользователи возразили: лайки так и остались на месте, просто сам исходный пост был удалён после возникшей шумихи. «Просто признай свою ошибку и не втягивай в эту ситуацию брата», — это был один из самых популярных ответов к её посту в соцсетях.

После этого Бьянка написала ещё одно извинение, принеся «искренние извинения» в адрес Лэнса Стролла и всех, кто почувствовал себя оскорблённым. «Надеюсь, гоночное сообщество поймёт, что это была на 100% случайность. Я воспринимаю тему аутизма очень серьёзно, это личное», — написала пилотесса.

Бьянка Бустаманте Фото: Социальные сети Бьянки Бустаманте

Очевидно, на фоне такого скандала карьера Бустаманте в Академии Ф-1 и в целом в автоспорте оказалась под вопросом, но ни «Макларен», ни руководство чемпионата не стали применять жёстких дисциплинарных мер — Бьянке удалось сохранить своё место и выйти на старт сезона-2024.

Бьянка Бустаманте Фото: Социальные сети Бьянки Бустаманте.

А что же по результатам? На первом этапе в Джидде гонщица из Филиппин финишировала на пятом и шестом местах — конечно, до результатов протеже «Мерседеса» Дориан Пен далеко, но в очковую зону дважды заехала. Всего в серии, напомним, выступают 15 пилотесс.

В сезоне-2023 Академии Ф-1 Бустаманте заняла седьмое место, при этом на её счету две победы и два вторых места. Самым успешным оказался уикенд в Монце, когда Бьянка заняла вторую позицию во второй гонке и победила в третьей.

Бьянка Бустаманте Фото: Социальные сети Бьянки Бустаманте

До приглашения в Академию Ф-1 Бустаманте провела один сезон в предшественнице этого женского чемпионата — W Series. Бьянка успешно прошла отбор в этот чемпионат зимой 2022 года, когда ей только исполнилось 17 лет. В сезоне, укороченном из-за долгов и последующего банкротства серии, Бьянка оказалась 15-й в общем зачёте. Самой успешной для неё стала дебютная гонка в Майами, где Бустаманте финишировала девятой. В ещё шести гонках набрать очки не вышло.

Бьянка Бустаманте (слева) сражается за позицию в Джидде Фото: Clive Mason/Getty Images

Если говорить в целом о карьере Бустаманте, то она начала выступать в картинге в пять лет, а за руль карта села уже в три.

Её отец сам хотел стать картингистом, но не смог сделать этого из-за нехватки денег, так что решил вернуться к детской мечте уже с дочкой. К моменту перехода в «формулы» Бьянка записала на свой счёт победы в различных картинговых чемпионатах Азии.

Бьянка Бустаманте Фото: Социальные сети Бьянки Бустаманте

У Бустаманте более двух миллионов подписчиков в различных соцсетях — по этому показателю она входит в тройку самых популярных гонщиц планеты.