На продажу выставлен гоночный Porsche, на котором якобы выступал Ники Лауда

На площадке Motor Classic & Competition Corp. на продажу выставлен гоночный Porsche 910 1966 года выпуска. В общей сложности компания Porsche выпустила 29 таких автомобилей, и к покупке доступен самый первый из них.

Утверждается, что на этом автомобиле в 1969 году выступал в будущем знаменитый чемпион Формулы-1 Ники Лауда, однако другие данные указывают, что его пилотировал другой известный австриец — Хельмут Марко.

Porsche 910 Фото: motorclassiccorp.com

Porsche 910 создан на базе 906-й модели в 1966 году для гонок на выносливость. Главным отличием 910-й были 13-дюймовые колёса, крепившиеся единственной гайкой, что позволяло экономить время на пит-стопах. Кроме того, Porsche 910 получился легче и компактнее 906-й.

Спортивным дебютом Porsche 910 стали гонки по подъёму на холм, но уже в феврале 1967-го Ганс Германн и Йо Зифферт на этой машине выиграли «24 часа Дайтоны» в классе P2.0. Также на счету автомобиля победы в своём классе в «12 часах Себринга» и «1000 км Спа», а кроме того — первое место в абсолютном зачёте «Тарга Флорио».

Porsche 910 Фото: motorclassiccorp.com

Выставленный на продажу экземпляр тоже одерживал победы. Герхард Кох и Руди Линс на этом Porsche заняли первое место в классе в «1000 км Монцы» и «1000 км Спа» в 1968-м. Кроме того, Патрик Скутер первенствовал на нём на соревнованиях SCCA в Риверсайде.

Издание Motorsport Magazine указывает, что в 1969 году на этой машине в гонке «1000 км Цельтвега» в Шпильберге выступал Ники Лауда — его экипаж занял 21-е место, отстав от лидера почти на 40 кругов. Однако, согласно базе данных racingsportscars.com, Porsche 910 с серийным номером 001 в этой гонке пилотировали Хельмут Марко и Рихард Герин, которые стали восьмыми.

Porsche 910 Фото: motorclassiccorp.com

Motor Classic & Competition Corp. не указывают стоимость автомобиля, но Motorsport Magazine сообщает, что приобрести этот Porsche можно за $ 2,2 млн. Добавим также, что это не единственная доступная для покупки гоночная машина Porsche — на аукционе Broad Arrow в апреле можно будет приобрести Porsche 908, на котором Хельмут Марко и Руди Линс выиграли «24 часа Ле-Мана» в зачёте P3.0.