В Bugatti построили уникальный Chiron в честь машины, выступавшей в Ле-Мане в 1931 году

Компания Bugatti рассказала об уникальном проекте Chiron Super Sport «Hommage T50S», построенном в честь автомобиля Type 50S, с которым легендарная марка в 1931 году дебютировала в гонке «24 часа Ле-Мана».

Bugatti Type 50S и Chiron Super Sport «Hommage T50S» Фото: Bugatti

Отметим, что в одном из экипажей на Bugatti Type 50S в той гонке выступал монегаск Луи Широн, в честь которого впоследствии и будет назван гиперкар Bugatti Chiron.

Bugatti Chiron Super Sport «Hommage T50S» Фото: Bugatti

Bugatti Chiron Super Sport «Hommage T50S» создан по заказу одного из клиентов компании ведущим дизайнером подразделения Sur Mesure Яшей Штраубом. Так, на решётке радиатора и боковой двери автомобиля появилась цифра 5 — в честь номера экипажа, в составе которого на старт вышли Альбер Диво и Ги Буриа.

Bugatti Chiron Super Sport «Hommage T50S» Фото: Bugatti

Кроме того, перед аркой заднего колеса нанесена надпись «Ле-Ман 1931», а на нижней части заднего спойлера размещено изображение трассы «Сарта» в той конфигурации, в которой она использовалась во время 24-часовой гонки 1931 года.

Интерьер Bugatti Chiron Super Sport «Hommage T50S» Фото: Bugatti

Напомним, в декабре Bugatti представила ещё два уникальных проекта. Один из них — Chiron Super Sport 57 One of One — посвящён Bugatti Type 57, созданному 90 лет назад Жаном Бугатти, сыном основателя марки Этторе. Другой представляет собой пару кастомных Chiron Super Sport — они созданы для семейной пары коллекционеров Bugatti.