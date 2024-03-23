Вольф: то, что мы можем приблизиться к «Ред Булл» в ближайшее время, — иллюзия

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал слабое выступление команды в квалификации Гран-при Австралии, где Джордж Расселл стал седьмым, а Льюис Хэмилтон — 11-м.

«Это выступление особенно невпечатляющее, ведь в третьей практике мы были в пределах одной десятой. Условия в квалификации немного отличались, но это не оправдание. У нас есть машина, с которой трудно, с ней можно очень легко выйти за пределы рабочего окна.

И пусть я очень сильно раздражён тем, как уже долго рассказываю про это, но нам просто нужно продолжать работать. Такие результаты не из-за того, что мы недостаточно стараемся. Но мы там, где есть, и это недостаточно хорошо.

То, что мы можем приблизиться к «Ред Булл» в ближайшее время, — иллюзия. Но я всё равно должен верить, что в этой машине есть больший потенциал. С утра она была неплохой, так что непросто взять и выпасть из рабочего окна. Мы должны продолжать работу над ней», — приводит слова Вольфа Crash.