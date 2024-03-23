Льюис Хэмилтон объяснил нестабильность болида «Мерседеса» после 11-го места в квалификации

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свой невыход (11-е место) в финальный сегмент квалификации Гран-при Австралии, отметив нестабильную управляемость его машины W15.

«На третьей практике я чувствовал себя великолепно. Это было странно, потому что мы были рядом с этими парнями и не совсем понимали почему. Но затем, когда мы начали квалификацию, поведение машины изменилось, это сбило нас с толку.

Джордж проделал сегодня хорошую работу. Мне теперь нужно постараться лучше сделать свою работу завтра.

Я думаю, наша машина слишком чувствительна к ветру. Днём он здесь усиливается, машина становится намного более нестабильной. Утром был почти штиль, и машина управлялась хорошо. А потом, как только ветер усилился, ситуация поменялась.

Ещё в квалификации соперники подняли темп. Несмотря на то что в третьей практике у нас было больше топлива в баках, там мы чувствовали себя лучше.

Так что это не самое приятное чувство для всех в команде, но мы будем продолжать работать», — сказал британский гонщик по окончании квалификации в эфире Sky Sports.