Даниил Квят квалифицировался 22-м на гонку NASCAR в Остине

Экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят показал 22-й результат в квалификации этапа NASCAR Xfinity Series (второго общенационального дивизиона национальной ассоциации), который проходит в этот уикенд на «Трассе Америк» в Остине.

Поул благодаря отличному кругу в финальном сегменте квалификации завоевал один из лидеров первого дивизиона NASCAR Cup Series Кайл Ларсон. Первый ряд в гонке с ним разделит Шейн ван Гисберген.

Не смогли пройти квалификацию Престон Пардус и Каз Грала. Для последнего это первый вылет из борьбы по итогам квалификации за 140 гонок в трёх национальных дивизионах. Пардус не пробился в гонку из-за технических проблем.

Россиянин Квят шесть раз выступал на этом автодроме в Формуле-1, однако на сток-карах на ней ранее не соревновался.

Это будет уже пятая гонка Квята в NASCAR. Даниил трижды стартовал в гонках Cup Series, а также выступил на прошлогоднем этапе Xfinity Series на «Ровале» в Шарлотте, где занял 15-е место. Лучший финиш Квята в NASCAR Cup Series — 36-я позиция.