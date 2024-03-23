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Стартовая решётка Гран-при Австралии Формулы-1 с учетом штрафа Серхио Переса

Стала известна предварительная стартовая решётка гонки Гран-при Австралии Формулы-1 на трассе в Альберт-Парке.

Формула-1. Гран-при Австралии. Стартовая решётка (с учетом штрафа Серхио Переса):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Карлос Сайнс («Феррари»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Оскар Пиастри («Макларен»)

6. Серхио Перес («Ред Булл»)

7. Джордж Расселл («Мерседес»)

8. Юки Цунода («РБ»)

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

11. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

12. Александер Албон («Уильямс»)

13. Валттери Боттас («Кик-Заубер»)

14. Кевин Магнуссен («Хаас»)

15. Эстебан Окон («Альпин»)

16. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

17. Пьер Гасли («Альпин»)

18. Даниэль Риккардо («РБ»)

19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»)

Старт гонки запланирован на 7:00 по московскому времени.