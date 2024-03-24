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На аукцион выставлен последний Porsche 917. Он выступал в «24 часах Ле-Мана» 1981 года

На аукцион выставлен последний Porsche 917. Он выступал в «24 часах Ле-Мана» 1981 года
Porsche 917 K-81
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На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт 10–11 мая в Монако, выставлен гоночный Porsche 917 K-81, созданный командой Kremer Racing для гонок на выносливость. Автомобиль принимал участие в гонке «24 часа Ле-Мана» 1981 года, однако не добрался до финиша из-за проблем с двигателем. Ожидаемая стоимость лота — € 3,5–5 млн.

Porsche 917 K-81

Porsche 917 K-81

Фото: rmsothebys.com

Для собственной версии Porsche 917 в Kremer Racing разработали алюминиевую раму, переработали тормоза, а также ряд компонентов подвески и ходовой части. Под капотом у автомобиля 4,5-литровый 12-цилиндровый двигатель, однако на трассе эта машина уступала от 10 до 18 секунд на круге экипажам на Porsche 935 и 936. На старт гонки в составе экипажа вышли Боб Воллек, Ксавье Лапер и Ги Шассёй, но они сошли уже после восьми часов гонки.

Audi V8 quattro DTM

Audi V8 quattro DTM

Фото: rmsothebys.com

Ещё одним лотом аукциона станет Audi V8 quattro, на которой Хуберт Хаупт выступал в DTM в 1991 году. Эта машина принесла Хаупту третье место в одной из гонок на трассе АФУС. Ожидаемая стоимость — от € 750 тыс. до € 1 млн.

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