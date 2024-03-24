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Ландо Норрис побил рекорд Формулы-1 по количеству подиумов без побед

Пилот «Макларена» Ландо Норрис занял третье место на Гран-при Австралии. Таким образом, британец установил рекорд Формулы-1 по количеству подиумов без побед. Теперь их на его счету 14.

Ранее этот рекорд принадлежал Нику Хайдфельду, на счету которого было 13 подиумов.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Норрис также установил рекорд по количеству очков без побед, опередив по этому показателю действующего пилота «Хааса» Нико Хюлькнеберга.

Напомним, на трассе в Альберт-Парке завершился Гран-при Австралии Формулы-1. Его победителем стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Вторым финишировал напарник испанца Шарль Леклер.

Стартовавший с поула пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сошёл из-за проблем с тормозами. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сошёл из-за поломки двигателя. Джордж Расселл («Мерседес») разбил машину под финиш гонки.