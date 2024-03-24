Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис побил рекорд Формулы-1 по количеству подиумов без побед

Ландо Норрис побил рекорд Формулы-1 по количеству подиумов без побед
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис занял третье место на Гран-при Австралии. Таким образом, британец установил рекорд Формулы-1 по количеству подиумов без побед. Теперь их на его счету 14.

Ранее этот рекорд принадлежал Нику Хайдфельду, на счету которого было 13 подиумов.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Норрис также установил рекорд по количеству очков без побед, опередив по этому показателю действующего пилота «Хааса» Нико Хюлькнеберга.

Напомним, на трассе в Альберт-Парке завершился Гран-при Австралии Формулы-1. Его победителем стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Вторым финишировал напарник испанца Шарль Леклер.

Стартовавший с поула пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сошёл из-за проблем с тормозами. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сошёл из-за поломки двигателя. Джордж Расселл («Мерседес») разбил машину под финиш гонки.

Материалы по теме
«Советую всем пилотам такую операцию!» Сайнс прокомментировал победу на Гран-при Австралии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android