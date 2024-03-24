Кристиан Хорнер: Перес повредил машину при обгоне Алонсо

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о повреждениях машины Серхио Переса, которые он получил при обгоне пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Серхио, наверно, и не заметил этого, но его машина получила повреждения и потеряла значительную часть прижимной силы от днища машины, когда он обгонял Фернандо.

Как только такое происходит, то сразу ухудшается работа шин. В конце стинтов у нас был плохой темп, что нехарактерно для наших машин. Нам нужно это изучить.

Я должен поздравить перенёсшего операцию Карлоса Сайнса. Он великолепно провёл гонку. Он и его команда «Феррари», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Команда «Ред Булл» продолжает лидировать в зачёте Кубка конструкторов, в её активе 97 очков. «Феррари» отстаёт от лидеров на 4 очка.