«Виновник найден». Окон показал фото мусора, из-за которого пришлось провести пит-стоп

Пилот «Альпин» Эстебан Окон показал фотографию плёнки от визора, попавшей в гонке Гран-при Австралии в воздуховод тормозов его машины, из-за чего ему пришлось делать незапланированный пит-стоп.

Обломок, попавший в машину Окона Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЭСТЕБАНА ОКОНА

«Виновник найден… Неудачная гонка, так как нам пришлось сделать дополнительную остановку, чтобы удалить этот мусор, застрявший в заднем воздуховоде тормозной системы. Без этой остановки можно было набрать очки, судя по тому, как сложилась гонка… Огромное спасибо, Мельбурн. До скорой встречи, Сузука», — написал Эстебан Окон на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В сегодняшней гонке на трассе в Альберт-Парке Эстебан Окон занял 16-е место, отстав на круг от победителя Карлоса Сайнса («Феррари»).