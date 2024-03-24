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«Виновник найден». Окон показал фото мусора, из-за которого пришлось провести пит-стоп

«Виновник найден». Окон показал фото мусора, из-за которого пришлось провести пит-стоп
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон показал фотографию плёнки от визора, попавшей в гонке Гран-при Австралии в воздуховод тормозов его машины, из-за чего ему пришлось делать незапланированный пит-стоп.

Обломок, попавший в машину Окона

Обломок, попавший в машину Окона

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЭСТЕБАНА ОКОНА

«Виновник найден… Неудачная гонка, так как нам пришлось сделать дополнительную остановку, чтобы удалить этот мусор, застрявший в заднем воздуховоде тормозной системы. Без этой остановки можно было набрать очки, судя по тому, как сложилась гонка… Огромное спасибо, Мельбурн. До скорой встречи, Сузука», — написал Эстебан Окон на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В сегодняшней гонке на трассе в Альберт-Парке Эстебан Окон занял 16-е место, отстав на круг от победителя Карлоса Сайнса («Феррари»).

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