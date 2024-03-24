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Ромена Грожана выбили на первом круге гонки IndyCar с призовым фондом в $ 1 млн

На автодроме «Термал Клаб» в штате Калифорния стартовали внезачётные соревнования серии IndyCar с призовым фондом в миллион долларов — $1 Million Challenge. Первый хит начался с крупной аварии, в которой из борьбы выбыл Ромен Грожан.

Крупное столкновение произошло уже на старте: в зоне торможения Скотт Диксон, самый титулованный пилот первенства, врезался в заднюю часть машины Грожана. Француза развернуло и бросило поперёк пелотона в первом повороте, где он выбил Ринуса Викея.

Права на видео принадлежат NBC Sports. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Motorsports on NBC.

Грожан и Викей сошли с дистанции, в то время как Диксон продолжает заезд на последней позиции — он оштрафован проездом по пит-лейну.

Уикенд $1 Million Challenge завершается двумя отборочными гонками, которые определят состав участников финала — его победитель получит $ 500 тыс.

Победу в первом хите одержал Феликс Розенквист. На момент написания заметки паддок готовится к старту второго отборочного заезда.