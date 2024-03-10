Грожан устроил столкновение на старте сезона IndyCar. Ньюгарден одержал 30-ю победу

Пилот команды «Пенске» Джозеф Ньюгарден выиграл Гран-при Сент-Питерсберга — первый этап серии IndyCar сезона 2024 года. Для Ньюгардена это уже 30-я победа в карьере, по числу выигранных в этой серии (после отделения от CART в 1996 году) гонок американец уступает лишь Скотту Диксону и Уиллу Пауэру.

Ньюгарден стартовал с поул-позиции, доминировал на протяжении всей дистанции и утратил контроль над гонкой лишь на пару кругов, когда после пит-стопа ненадолго оказался позади пары соперников. Вторым финишировал Патрисио О’Уорд из «Макларена», который опередил ещё двух пилотов «Пенске» — Скотта Макглоклина и Уилла Пауэра. На пятой позиции расположился пилот «Андретти» Колтон Херта, а топ-6 замкнул действующий чемпион Алекс Палоу.

Права на видео принадлежат NBC. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube -канале Motorsports on NBC.

Одним из главных событий заезда стало столкновение, которое спровоцировал экс-пилот Формулы-1 Ромен Грожан. На 68-м круге француз, который в межсезонье перешёл из «Андретти» в «Хункос Холлингер», в борьбе на подступах к топ-10 развернул Линуса Лундквиста, за что позже был оштрафован проездом по пит-лейну. Позднее у Грожана возникли технические неполадки, он в третий раз свернул на пит-лейн и прекратил заезд.

Проблемы с машиной помешали и другому экс-пилоту Формулы-1 — Маркусу Эрикссону, победителю Гран-при Сент-Питерсберга 2023 года. Швед занимал шестое место, когда на 52-м круге его автомобиль потерял мощность в последнем повороте. Грожан в итоге классифицирован 24-м, Эрикссон — 25-м.

IndyCar. Гран-при Сент-Питерсберга (топ-10):

1. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 100 кругов.

2. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) +7,9 сек.

3. Скотт Макглоклин (Team Penske) +8,4.

4. Уилл Пауэр (Team Penske) +9,0.

5. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) +10,2.

6. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +11,8.

7. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) +14,4.

8. Александер Росси (Arrow McLaren) +15,7.

9. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) +16,2.

10. Ринус Викей (Ed Carpenter Racing) +18,8.

Следующая гонка IndyCar пройдёт в городе Термал, штат Калифорния, 24 марта. Это будет внезачётный заезд, а борьба за титул продолжится 21 апреля — на уличном Гран-при Лонг-Бич.