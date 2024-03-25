Вассёр рассказал, о чём они договорились с Сайнсом на сезон-2024

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался по поводу пилота команды Карлоса Сайнса, который стал победителем прошедшего Гран-при Австралии.

«Я не собираюсь говорить о следующем годе. Несколько недель назад мы договорились с Карлосом сосредоточиться только на чемпионате и не говорить о будущем. Впереди ещё 20 гонок, а это 20 шансов на победу. Мы должны сосредоточиться на этом», — приводит слова Вассёра Mundo Deportivo.

В настоящий момент в активе испанца 40 очков в общем зачёте пилотов. Он занимает четвёртое место. Возглавляет зачёт гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 51 балл.

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о возможном переходе испанского пилота Карлоса Сайнса в австрийскую команду.