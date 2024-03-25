Оруджев — про Алонсо: если дважды тормозишь, либо что-то замышляешь, либо не умеешь ездить

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 и колумнист «Чемпионата» Егор Оруджев поделился мнением относительно штрафа пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на Гран-при Австралии. Испанца признали виновным в опасном пилотировании и создании аварийной ситуации, которая привела к сходу гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла на предпоследнем круге гонки. Фернандо получил штраф 20 секунд и три штрафных балла.

«Два раза не тормозят. Любой гонщик вам скажет, что если ты дважды тормозишь перед поворотом, то либо что-то замышляешь, либо не умеешь ездить. Но я не понимаю, чего он хотел. Там прямик такой, что Расселл с DRS его бы съел. И зачем понижаться на передачу, а потом обратно повышаться ещё до поворота? В общем, накосячил/перестарался Фернандо. Безусловно, останься Джордж на трассе или просто вылети без аварии, не думаю, что мы бы увидели штраф», — написал Оруджев в колонке на «Чемпионате».