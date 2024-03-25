Оруджев — об аварии Расселла: потерял прижим — и привет, стена. Очень тупо и глупо!

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 и колумнист «Чемпионата» Егор Оруджев дал комментарий по поводу аварии пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла на Гран-при Австралии.

«Точку зрения Расселла я прекрасно понимаю. С одной стороны, сам виноват. Ты же гонщик, ещё и один из лучших в мире. Без контакта уйти в стену — как минимум выглядит глупо. С другой стороны, когда внезапно оказываешься настолько быстро к болиду спереди в повороте, ситуация выходит из-под твоего контроля. Я сам именно из-за этого убрался в Себринге в 2019-м: оказался в ходовом повороте вплотную к круговому. Потерял прижим — и привет, стена. Очень тупо и глупо!

Торможение на 100 метров раньше — это пропасть. Для хорошего выхода из поворота тормозят на пять, ну, может, на 10 метров раньше. На такой скорости ты не успеешь подстроиться и тоже затормозить заранее. Интересно было бы посмотреть на телеметрию Джорджа на этом круге и на предыдущем. Мне его сложно винить, когда действия соперника настолько отличаются от обычных», — написал Оруджев в колонке на «Чемпионате».