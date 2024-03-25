Источник: обвинившая Хорнера сотрудница «Ред Булл» хочет любой ценой засудить его

Сотрудница «Ред Булл», ранее обвинившая главу команды Формулы-1 Кристиана Хорнера в «контролирующем поведении», желает добиться приговора для него, сообщает издание GPblog со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что судебный процесс уже обошёлся женщине в сотни тысяч фунтов, когда как её годовая зарплата в «Ред Булл» составляет £ 65 тыс. Несмотря на то что сотрудница отстранена от работы, она по-прежнему получает деньги.

Напомним, в начале февраля стало известно, что одна из сотрудниц обвинила Кристиана Хорнера в «контролирующем поведении», после чего «Ред Булл» начал внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста, на что часть общественности отреагировала как на политическую борьбу.

28 февраля австрийский концерн официально вынес оправдательное решение по делу Хорнера. С него были сняты все обвинения, и он сохранил за собой должность руководителя гоночного коллектива.