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Источник: обвинившая Хорнера сотрудница «Ред Булл» хочет любой ценой засудить его

Источник: обвинившая Хорнера сотрудница «Ред Булл» хочет любой ценой засудить его
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Сотрудница «Ред Булл», ранее обвинившая главу команды Формулы-1 Кристиана Хорнера в «контролирующем поведении», желает добиться приговора для него, сообщает издание GPblog со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что судебный процесс уже обошёлся женщине в сотни тысяч фунтов, когда как её годовая зарплата в «Ред Булл» составляет £ 65 тыс. Несмотря на то что сотрудница отстранена от работы, она по-прежнему получает деньги.

Напомним, в начале февраля стало известно, что одна из сотрудниц обвинила Кристиана Хорнера в «контролирующем поведении», после чего «Ред Булл» начал внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста, на что часть общественности отреагировала как на политическую борьбу.

28 февраля австрийский концерн официально вынес оправдательное решение по делу Хорнера. С него были сняты все обвинения, и он сохранил за собой должность руководителя гоночного коллектива.

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