Четыре зрителя погибли и ещё восемь пострадали на раллийной гонке в Венгрии

Четыре зрителя погибли и ещё восемь пострадали на раллийной гонке в Венгрии, которая прошла в это воскресенье, 24 марта.

Инцидент произошёл после того, как на пятом спецучастке Skoda Fabia Rally2 evo Яноша Тота и Виктора Бана вылетела с трассы и врезалась в толпу болельщиков, стоящих на обочине.

«Во второй день 11-го ралли Эстергом-Ньергес на этапе Лабатлан – Байна организаторы гонки отменили гонку из-за аварии.

Для спасения зрителей на место аварии прибыли восемь машин скорой помощи и четыре спасательных вертолёта. К сожалению, жизни четырёх человек спасти не удалось. Один ребенок и один взрослый получили тяжёлые травмы, опасные для жизни. Ещё шесть человек, в том числе ребёнок, с лёгкими травмами доставлены в больницу после оказания первой помощи на месте. Расследование обстоятельств инцидента ведут местные органы власти.

Руководство Венгерской национальной ассоциации автоспорта (MNASZ) выражает соболезнования родственникам пострадавших» — говорится в заявлении Венгерской федерации автоспорта:.

Как сообщает hirado.hu, жертвы смертельного ДТП, возможно, могли находиться в запретной зоне.