Норрис показал неприличный жест болельщику, спросившему, когда он выиграет Гран-при

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис эмоционально отреагировал на вопрос одного из болельщиков на минувшем Гран-при Австралии.
Мужчина, снимавший Норриса на телефон, задал вопрос, когда он одержит первую победу в Формуле-1, на что британец показал ему средний палец и вызвал смех.
Напомним, Норрис занял третье место на Гран-при Австралии, подиум стал для австралийца 14-м, он является рекордсменом по числу подиумов без побед в истории Формулы-1.
Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка:
1. Карлос Сайнс («Феррари») — 58 кругов.
2. Шарль Леклер («Феррари») +2,366.
3. Ландо Норрис («Макларен») +5,904.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +35,770.
5. Серхио Перес («Ред Булл») +56,309.
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.33,222.
7. Юки Цунода («РБ») +1.35,601.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.40,992.
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.44,553.
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.