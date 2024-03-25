«Необязательно было делать это». Маркес и Баньяя не сошлись во мнении из-за аварии

Итальянец Франческо Баньяя и испанец Марк Маркес не сошлись во мнении, кто из них виноват в аварии на Гран-при Португалии Moto GP.

В состоявшейся в воскресенье гонке Баньяя и Маркес боролись за пятое место. Маркес атаковал соперника, тот попытался перекрестить траекторию, но Баньяя не уступил, и они столкнулись. Итальянец сразу сошёл, а Маркес смог финишировать 16-м.

«Марк просто попытался обогнать меня, но ошибся. Он пересёк мою траекторию, и мы столкнулись. Это гоночный инцидент, нам нужно думать о следующей гонке», — приводит слова итальянского гонщика The Race.

«Я считаю, что там была ошибка Пекко. Мы боролись за пятое-шестое место. Два балла больше, два меньше. Необязательно было так агрессивно закрывать траекторию. Но он решил так. Последствие – две «Дукати», 0 очков», — сказал Маркес.