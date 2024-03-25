Марко передал слова Ферстаппена сразу после схода в Австралии

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал сход трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена на Гран-при Австралии.

Напомним, Ферстаппен сошёл на первых кругах гонки из-за проблем с тормозами, прервав серию из девяти побед.

«Первое, что сказал мне Макс, когда вышел из машины, было то, что он мог бы легко удержаться за Карлосом [Сайнсом], если бы не проблемы», — приводит слова Марко издание GPToday.

Победителем Гран-при Австралии стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Для испанца успех стал третьим в карьере. Вторым финишировал ещё один представитель «Феррари» Шарль Леклер, замкнул тройку сильнейших британец Ландо Норрис из «Макларена».

Ранее Серхио Перес высказался об успехе «Феррари» в Австралии.